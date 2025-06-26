Фетисов об Овечкине: «Самый забивающий форвард является и самым силовым игроком в НХЛ — что-то не то происходит. Сегодня хоккей нежный по сравнению с нашим временем»

"Александра Овечкина ни по этому показателю, ни по другим не надо ни с кем сравнивать. Потому что он не только забивает много шайб, но и проводит силовые приемы. Саша — просто гигант.
Вообще, силовая борьба, если сравнивать то, что было в наше время и сейчас, — это две большие разницы. Сегодня в НХЛ в этом плане мы видим, я бы сказал, такой нежный хоккей по отношению к тому, что было в наши годы.
Для меня вообще странно, что самый забивающий форвард еще является и самым силовым хоккеистом в НХЛ. Значит, что-то не то происходит в лиге", — заявил двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.