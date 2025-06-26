Броссо о любимых блюдах русской кухни: «Борщ, оливье, щи, солянка, все супы. С сырниками со сгущенкой ничего не сравнится»

— В первые сезоны в России, как мы уже упоминали, я жил в Москве. Почти все мои партнеры в «Куньлуне» были североамериканцы, но многие уже не первый год были в России. Они показали мне какие-то вещи здесь, познакомили с русской культурой. Мы были в нескольких банях в Москве, ели различные блюда русской кухни.