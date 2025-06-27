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Дементьев о Кузнецове: «Контракт со СКА расслабил его. Тяжело сохранять мотивацию, получая подобные суммы, это сыграло с ним злую шутку»

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано на 4 года, сообщалось, что зарплата Кузнецова могла составлять 92 млн рублей в год без учета бонусов.

Источник: Спортс"

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Кузнецов уже выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

"Мне кажется, долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова. Тяжело сохранять мотивацию, когда постоянно получаешь подобные суммы.

Он в любом случае имел гарантии финансовых поступлений. Это сыграло с ним злую шутку. Надо понимать, что с большей популярностью появляется и большая ответственность. Не все с ней справляются.

Давайте верить в лучшее. Мы знаем множество примеров, когда люди опускались на дно, а потом поднимались", — сказал агент Алексей Дементьев.