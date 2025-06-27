Дементьев о Кузнецове: «Контракт со СКА расслабил его. Тяжело сохранять мотивацию, получая подобные суммы, это сыграло с ним злую шутку»

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Кузнецов уже выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
"Мне кажется, долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова. Тяжело сохранять мотивацию, когда постоянно получаешь подобные суммы.
Он в любом случае имел гарантии финансовых поступлений. Это сыграло с ним злую шутку. Надо понимать, что с большей популярностью появляется и большая ответственность. Не все с ней справляются.
Давайте верить в лучшее. Мы знаем множество примеров, когда люди опускались на дно, а потом поднимались", — сказал агент Алексей Дементьев.