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«Вашингтон» выменял Сурдифа у «Флориды» на 2 драфт-пика

Взамен «Пантерс» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026 и пик в шестом раунде драфта-2027.

Источник: Спортс"

23-летний Джастин Сурдиф провел 43 матча в регулярном чемпионате АХЛ в минувшем сезоне, набрав 34 (16+18) очка. В 18 играх плей-офф на его счету 10 (4+6) баллов.

В активе Сурдифа также 1 гол в 1 матче НХЛ за «Флориду».