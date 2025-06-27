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Вячеслав Быков: «Гончар много сделал для пропаганды хоккея в России и Северной Америке. Он достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы»

— Честно, удивлен, что только сейчас произошло это событие. Вообще, Александр давно был достоин вхождения в Зал славы.

— Сергей Гончар так же претендовал на попадание в Зал славы. Как думаете, он заслуживает этого?

— Безусловно! Сергей — очень известный спортсмен, хоккеист, защитник. Очень много сделал для пропаганды хоккея в нашей стране и Северной Америке. Я думаю, он, безусловно, достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы.

— Как считаете, какие действующие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем? Малкин, Овечкин?

— Я думаю, что они 100 процентов среди известных и уважаемых спортсменов в Зале славы. Думаю, их время тоже подойдет, и они войдут в эту когорту именитых спортсменов. Безусловно, они заслуживают.

Наши хоккеисты очень много делают для пропаганды российского спорта. Это дает большой стимул для молодых ребят, — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.