Вячеслав Быков: «Гончар много сделал для пропаганды хоккея в России и Северной Америке. Он достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы»

— Сергей Гончар так же претендовал на попадание в Зал славы. Как думаете, он заслуживает этого?
— Безусловно! Сергей — очень известный спортсмен, хоккеист, защитник. Очень много сделал для пропаганды хоккея в нашей стране и Северной Америке. Я думаю, он, безусловно, достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы.
— Как считаете, какие действующие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем? Малкин, Овечкин?
— Я думаю, что они 100 процентов среди известных и уважаемых спортсменов в Зале славы. Думаю, их время тоже подойдет, и они войдут в эту когорту именитых спортсменов. Безусловно, они заслуживают.
Наши хоккеисты очень много делают для пропаганды российского спорта. Это дает большой стимул для молодых ребят, — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.