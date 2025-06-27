Светлов о будущем Кузнецова: «Евгений провел противоречивый сезон в СКА. Если у него будут горящие глаза Радулова, проблем с клубом не возникнет — по обе стороны океана»

Если у Кузнецова будут горящие глаза Радулова, то никаких проблем с клубом не возникнет — по обе стороны океана. Тем более что 33 года по нынешним временам вполне рабочий возраст. А вот если вспоминать советский хоккей, в котором была суперконкуренция, то в нем ты считался ветераном уже в 30 лет — и молодые активно поджимали.