Пивоваров о Ротенберге на матче «Динамо» с 2Drots: «Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Роман захотел посетить неординарное событие, мы его пригласили»

"Ротенберг захотел посетить неординарное событие. Мы его пригласили.
Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Мне сказал, что да, («Динамо» с точки зрения бизнеса) ему нравится«, — сказал генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров.
В четверг футбольное «Динамо» победило медиафутбольный клуб 2Drots в товарищеском матче.
"Ротенберг захотел посетить неординарное событие. Мы его пригласили.
Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Мне сказал, что да, («Динамо» с точки зрения бизнеса) ему нравится«, — сказал генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров.