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Пивоваров о Ротенберге на матче «Динамо» с 2Drots: «Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Роман захотел посетить неординарное событие, мы его пригласили»

В четверг футбольное «Динамо» победило медиафутбольный клуб 2Drots в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"Ротенберг захотел посетить неординарное событие. Мы его пригласили.

Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Мне сказал, что да, («Динамо» с точки зрения бизнеса) ему нравится«, — сказал генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров.