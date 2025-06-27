Сушинский о новом контракте Миронова со «Спартаком»: «Не думаю, что есть обиды на “Динамо”. Это чисто бизнес»

Думаю, что на это он полагался, а не на какие‑то обиды на «Динамо». Это чисто бизнес. Это жизнь, миграция игроков будет всегда. Иногда бывает, что у нас не ценят игроков, которые находятся у тебя под носом и являются воспитанниками клуба.