Владимир Ткачев: «Мне нравится читать. Это развивает человека, делает его интересным собеседником. Сейчас много книг читаю, например, Гровера, который был тренером Джордана»

— Один из любимых. Очень интересно пишет, очень красиво. Это один из тех писателей, чьи книги занимают место на моей полке.
— Он понимает, что такое хоккей и жизнь хоккеиста?
— Я не интересовался, играл ли он в хоккей. Он пишет изнутри, как будто очень хорошо знает, как все устроено. Не только в плане хоккея, но и чувств игрока, спортсмена, родителя. Не знаю, как ему это удается, но он описывает практически все, что происходит.
— Каких авторов еще можете порекомендовать?
— Я сейчас много разных книг читаю. Например, Тима Гровера, который был тренером Майкла Джордана и написал три замечательные книги. Как спортсмену очень интересно почитать. «Манифест великого тренера» и «Быть победителем» — очень интересные книжки.
— Вас считают одним из самых начитанных игроков КХЛ…
— Если есть свободное время, то я читаю. Не задумывался о том, кто начитанный, а кто — нет. Просто мне нравится читать.
Я считаю, что это развивает человека, делает его достаточно интересным собеседником, с кем можно поговорить на разные темы. Получать образование через книги — это тоже такой интересный момент, — сказал нападающий «Сибири» Владимир Ткачев.