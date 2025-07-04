Владимир Ткачев: «Мне нравится читать. Это развивает человека, делает его интересным собеседником. Сейчас много книг читаю, например, Гровера, который был тренером Джордана»

— Я не интересовался, играл ли он в хоккей. Он пишет изнутри, как будто очень хорошо знает, как все устроено. Не только в плане хоккея, но и чувств игрока, спортсмена, родителя. Не знаю, как ему это удается, но он описывает практически все, что происходит.