Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Владимир Ткачев: «Мне нравится читать. Это развивает человека, делает его интересным собеседником. Сейчас много книг читаю, например, Гровера, который был тренером Джордана»

— Вы попрощались с болельщиками «Трактора» цитатой из книги Фредрика Бакмана. Это ваш любимый писатель?

— Один из любимых. Очень интересно пишет, очень красиво. Это один из тех писателей, чьи книги занимают место на моей полке.

— Он понимает, что такое хоккей и жизнь хоккеиста?

— Я не интересовался, играл ли он в хоккей. Он пишет изнутри, как будто очень хорошо знает, как все устроено. Не только в плане хоккея, но и чувств игрока, спортсмена, родителя. Не знаю, как ему это удается, но он описывает практически все, что происходит.

— Каких авторов еще можете порекомендовать?

— Я сейчас много разных книг читаю. Например, Тима Гровера, который был тренером Майкла Джордана и написал три замечательные книги. Как спортсмену очень интересно почитать. «Манифест великого тренера» и «Быть победителем» — очень интересные книжки.

— Вас считают одним из самых начитанных игроков КХЛ…

— Если есть свободное время, то я читаю. Не задумывался о том, кто начитанный, а кто — нет. Просто мне нравится читать.

Я считаю, что это развивает человека, делает его достаточно интересным собеседником, с кем можно поговорить на разные темы. Получать образование через книги — это тоже такой интересный момент, — сказал нападающий «Сибири» Владимир Ткачев.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравнится с которым могут лишь единицы.
Читать дальше