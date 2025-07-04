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Черкас о «Ладе» на Западе: «Для Тольятти это хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Клуб будет хорошим раздражителем в борьбе за место в плей-офф»

«Это логичное решение с точки зрения логистики. Для Тольятти это хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Да и для самой лиги перевод “Лады” — это хорошо.

«Лада» на Западе будет хорошим раздражителем в борьбе за место в плей-офф. Уверен, Тольятти после смены руководства, у которого очень амбициозные планы, будет ставить очень высокие задачи", — сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.