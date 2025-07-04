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Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг непредсказуем, от него всегда не знаешь, что ожидать. Если он грезит быть тренером, не удивлюсь, что через год или даже раньше мы увидим его тренером в “Динамо”

Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

Источник: Спортс"

-​ Многие опасаются, что Роман Борисович не ограничится только менеджерскими функциями и будет метить на тренерский мостик «Динамо», стараясь потеснить или вообще убрать Алексея Кудашова от управления первой команды. Такое может произойти?

— Никогда не говори никогда! Понятно, что болельщики бело-голубых сильно переживают на этот счет, но я думаю, что руководители «Динамо» их не будут спрашивать — кого они хотят видеть у руля команды.

Я лично не общался с Романом Борисовичем и не знаю, чего он хочет вообще. Понятно, что он видит себя в нашем хоккее, но хочет ли он быть именно тренером? Или его больше прельщает менеджерская должность? Все здесь зависит от его желания и от того, что он хочет.

Если он грезит быть тренером, я не удивлюсь, что через год или даже раньше мы увидим его тренером в «Динамо». От него всегда не знаешь, что ожидать. Ротенберг непредсказуем в своих действиях и поступках.

Сколько слухов ходило после его отставки из СКА — где он окажется, во сколько клубов его отправляли? А он где в итоге оказался? — сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин.