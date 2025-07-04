Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг непредсказуем, от него всегда не знаешь, что ожидать. Если он грезит быть тренером, не удивлюсь, что через год или даже раньше мы увидим его тренером в “Динамо”

Я лично не общался с Романом Борисовичем и не знаю, чего он хочет вообще. Понятно, что он видит себя в нашем хоккее, но хочет ли он быть именно тренером? Или его больше прельщает менеджерская должность? Все здесь зависит от его желания и от того, что он хочет.