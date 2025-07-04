Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ковальчук о Бобровском: «Машина для побед. Я очень удивился, что ему не дали “Конн Смайт”. Он просто красавец!»

Клуб обыграл «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

— Как вам финал Кубка Стэнли? Кто вас порадовал?

— Меня восхитил Боб — Серега Бобровский. Он машина для побед. Просто красавец! Понятно, что по составу «Флорида» была посильнее «Эдмонтона». Там же просто монолит, где все четыре звена могут выстрелить в любой момент. Что и происходило на протяжении всего плей-офф.

Там были ребята, которые решали в большинстве. Но и были матчи, когда «Флорида» проигрывала 0:2 в Торонто, но третье звено вытащило важную игру. А у «Эдмонтона» такой роскоши не было.

Понятно, что «Ойлерс» держатся на двух топ-парнях, Коннор Макдэвид — вообще феномен. Но тяжело играть против большой команды, которая много толкается и бежит в форчек.

Было видно, что «Флорида» сильнее. Так и получилось, что в начале финальной серии еще шла конкурентная борьба, были овертаймы. Но в пятом и шестом матчах «Флорида» раздавила «Эдмонтон» именно за счет физики.

— Если бы Бобровский выступал за «Эдмонтон», канадцы могли бы взять Кубок Стэнли?

— Если бы Боб выступал за «Торонто», то могли победить «Мэйпл Лифс». Так тяжело говорить. Но получается, где Боб — там победа.

— Бобровский — будущий член Зала хоккейной славы.

— Однозначно! С такой карьерой и с такой статистикой его примут в первый же заход. Я очень удивился, что ему не дали «Конн Смайт Трофи». Хотя Сэм Беннетт забил 15 голов, что не так часто бывает в плей-офф. Но если бы меня спросили, кто должен получить титул MVP, то это Боб, — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.