Ковальчук о Бобровском: «Машина для побед. Я очень удивился, что ему не дали “Конн Смайт”. Он просто красавец!»

— Однозначно! С такой карьерой и с такой статистикой его примут в первый же заход. Я очень удивился, что ему не дали «Конн Смайт Трофи». Хотя Сэм Беннетт забил 15 голов, что не так часто бывает в плей-офф. Но если бы меня спросили, кто должен получить титул MVP, то это Боб, — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.