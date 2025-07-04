Щитов о 3-летнем контракте Жамнова: «Значит, у него есть стратегия, как достигать результатов. Хороший вариант для “Спартака”, шансы на Кубок Гагарина есть у всех»

— Мне нравится, когда тренер в одном клубе работает длительный срок. Это здорово. Он прекрасно знает систему и команду изнутри. Думаю, раз ему дали контракт на три года, значит, у него есть стратегия, как достигать поставленных результатов. Думаю, это хороший вариант для «Спартака».