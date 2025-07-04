Клубы НХЛ потратили около 858,5 млн долларов за 3 дня работы рынка свободных агентов. В прошлом году за первые сутки было более 1 млрд

В прошлом году уже в первый день работы рынка была превышена отметка 1 миллиард (впервые в истории).
Журналист ESPN Грег Вышински отметил, что в этом году рынок был беднее. В связи с ростом потолка зарплат (он составит 95,5 млн долларов на команду против 88 в прошлом сезоне) многие игроки продлили контракты со своими клубами до открытия рынка.
Добавим, что на данный момент только «Анахайм» не достигает пола зарплат (70,6 млн долларов) — сейчас у клуба 66,5 млн в платежке.
При этом «Дакс» еще не подписали новые контракты с ограниченно свободными агентами — вратарем Лукашем Досталом, защитником Дрю Хеллесоном и форвардом Мэйсоном Мактавишем.