Тулски о подписании Элерса: «Николай был топовым свободным агентом на рынке. Гордимся тем, что он выбрал “Каролину”

«Николай был топовым свободным агентом на рынке. Мы гордимся тем, что он выбрал “Каролину”.
Это вингер высокого класса, который успешно впишется в нашу группу нападающих", — сказал Эрик Тулски.
С 29-летним датчанином был заключен 6-летний контракт с кэпхитом 8,5 миллиона долларов. Ранее он выступал за «Виннипег».
«Николай был топовым свободным агентом на рынке. Мы гордимся тем, что он выбрал “Каролину”.
Это вингер высокого класса, который успешно впишется в нашу группу нападающих", — сказал Эрик Тулски.