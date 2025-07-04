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Тулски о подписании Элерса: «Николай был топовым свободным агентом на рынке. Гордимся тем, что он выбрал “Каролину”

С 29-летним датчанином был заключен 6-летний контракт с кэпхитом 8,5 миллиона долларов. Ранее он выступал за «Виннипег».

Источник: Спортс"

«Николай был топовым свободным агентом на рынке. Мы гордимся тем, что он выбрал “Каролину”.

Это вингер высокого класса, который успешно впишется в нашу группу нападающих", — сказал Эрик Тулски.