Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Давыдов о Ротенберге в «Динамо»: «Очень обрадовал этот ход. Он в Питере запустил много молодежи. Может, теперь у нас найдут и раскроют новых Никишина и Демидова»

Ожидается, что бывший главный тренер СКА будет курировать развитие молодежного хоккея в московском клубе.

Источник: Спортс"

— Виталий Семенович, интернет всю неделю обсуждает назначение на молодежный участок «Динамо» Романа Ротенберга. Интересно ваше мнение — как легенды бело-голубых.

— Меня очень сильно обрадовал этот трансферный ход нашего клуба. Посмотрите, как раскочегарились наши московские конкуренты — ЦСКА назначает Никитина, «Спартак» на три года продлевает Жамнова. В столице конкуренция становится еще более острой — и в такой ситуации нам надо было закрыть тот участок работы, в котором не все получалось.

— Молодежный?

— Да, за последний год из молодых у нас более-менее выстрелил разве что Кудашов-младший. Очень переживаю из-за Рябкина, как я его называю, Тяпкина — такой талант, но пока его бросает по волнам. То же самое в атаке у талантливого Чернышова — тоже предпочел уехать куда-то в Америку.

Этот участок работы нам нужно было подтягивать. И тут приходит Ротенберг, который в Питере запустил много молодежи и создавал такие условия, что молодые тянулись именно в СКА, в их хоккейный город. Плюс он возглавляет сборную России 25, а значит, не понаслышке знает каждого молодого таланта, что очень важно. Сильный ход.

Поэтому у меня большие ожидания от его работы в «Динамо». Можно помечтать, что теперь у нас найдут и раскроют нового Никишина и нового Демидова. Понятно, что такие таланты — товар штучный, появляются не каждый год, но нужно к этому стремиться.

— Вас удивило, что в прессе это назначение вызвало такой резонанс?

— Так наши СМИ заточены на Ротенберга, обсуждается каждое слово, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.