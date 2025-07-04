Давыдов о Ротенберге в «Динамо»: «Очень обрадовал этот ход. Он в Питере запустил много молодежи. Может, теперь у нас найдут и раскроют новых Никишина и Демидова»

— Да, за последний год из молодых у нас более-менее выстрелил разве что Кудашов-младший. Очень переживаю из-за Рябкина, как я его называю, Тяпкина — такой талант, но пока его бросает по волнам. То же самое в атаке у талантливого Чернышова — тоже предпочел уехать куда-то в Америку.