Ткачев не считает переход в «Сибирь» понижением: «Когда я приходил в “Трактор”, можно было то же самое сказать, он и в плей-офф не попадал. Команду меняют игроки»

— Когда я приходил в «Трактор», можно было то же самое сказать. Команда и в плей-офф не попадала. Она не была такой, какой стала сейчас. Команду меняют игроки. И почему бы нам не сделать ее лучше? Тем более сезон на сезон не приходится. А сейчас «Сибирь» подписывает неплохих игроков, строится очень достойная команда. Я думаю, что амбиции будут хорошие на следующий сезон, и все уже зависит от того, насколько игроки и весь клуб будут работать в правильном направлении.