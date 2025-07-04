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«Сан-Хосе» забрал Ледди с драфта отказов «Сент-Луиса». У 34-летнего защитника остался 1 год по контракту с кэпхитом 4 млн долларов

У 34-летнего игрока остается 1 год по действующему контракту с кэпхитом 4 миллиона долларов.

В нем есть пункт об ограничении на обмен (стоп-лист из 16 команд), но нет запрета на перемещения, что позволило «Блюз» выставить игрока на уэйвер.

В минувшем сезоне Ледди провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. В 7 играх в плей-офф добавил 1 (0+1) балл.

Всего в регулярках лиги на счету Ника 1042 игры за «Чикаго», «Айлендерс», «Детройт» и «Блюз», в которых он набрал 416 (75+341) очков.

В 137 играх в плей-офф он добавил 39 (8+31) баллов. В 2013 году американец выиграл Кубок Стэнли в составе «Блэкхокс».