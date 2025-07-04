«Сан-Хосе» достиг пола зарплат, подписав Орлова и забрав Ледди. Сейчас в НХЛ до него не достает лишь «Анахайм», клубу нужно продлить Достала и Мактавиша

«Шаркс» пополнили состав двумя защитниками. Клуб подписал контракт с Дмитрием Орловым (на 2 года, кэпхит — 6,5 миллиона долларов), а также забрал Ника Ледди (кэпхит — 4 млн) с драфта отказов «Сент-Луиса».
По данным PuckPedia, «акулы» достигли пола зарплат (70,6 млн долларов) — сейчас у них в платежке 71,6 млн.
Таким образом, из 32 клубов лиги на данный момент только «Анахайм» не достигает пола — сейчас у клуба 66,5 млн в платежке.
При этом «Дакс» еще не подписали новые контракты с ограниченно свободными агентами — вратарем Лукашем Досталом, защитником Дрю Хеллесоном и форвардом Мэйсоном Мактавишем.