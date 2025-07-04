Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие — до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»

Не придумывать все эти сомнительные драфты, которые на российской почве никогда не приживутся, а реально работать с молодежью.
Другое дело, что в нынешних условиях возиться с молодыми — дело неблагодарное.
— Почему, Виталий Семенович?
— Мешают ранние отъезды. Я бы законодательно ввел условие, что до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Понятно, что есть исключения — такие как наш Овечкин, но подавляющему большинству юниоров ранний отъезд противопоказан.
Посмотрите на Рябкина-Тяпкина и Чернышова, ну что им дала Америка? И у меня есть подозрение, что и Демидов при всем своем таланте уехал рановато, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Давыдов о Ротенберге в «Динамо»: «Очень обрадовал этот ход. Он в Питере запустил много молодежи. Может, теперь у нас найдут и раскроют новых Никишина и Демидова».