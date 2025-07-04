Ковальчук о новом контракте Малкина: «Не надо волноваться, Женя — великий спортсмен и большой хоккеист. Нужно получать удовольствие, а потом принять решение»

— Малкина везде и всегда так принимают. Я же вижу, как люди к нему относятся. Его знают от мала до велика, с радостью встречают и гордятся тем, что у нас есть такой парень, который на высочайшем уровне делает то, что он умеет лучше всего, — сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.