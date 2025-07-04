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Шестеркин о рекордной шайбе Овечкина: «Спасибо, что забросил не мне. В США был очень большой ажиотаж, мы все рады за Сашу»

6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

Овечкин поразил ворота голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина.

"В США был очень большой ажиотаж вокруг рекорда Овечкина. В России я на этот момент не был, не знаю, как ощущалось здесь, но думаю все плюс-минус точно так же.

Только там [в США] не просыпались и сразу смотрели, сколько шайб осталось, а за всем следили в прямом эфире.

Вообще хочу сказать, что он большой молодец. Мы все рады за Овечкина. И спасибо, Саша, что не мне ты забросил эту рекордную шайбу«, — сказал голкипер “Рейнджерс” Игорь Шестеркин.

Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом — это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву».

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