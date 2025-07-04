Шестеркин о рекордной шайбе Овечкина: «Спасибо, что забросил не мне. В США был очень большой ажиотаж, мы все рады за Сашу»

Овечкин поразил ворота голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина.
"В США был очень большой ажиотаж вокруг рекорда Овечкина. В России я на этот момент не был, не знаю, как ощущалось здесь, но думаю все плюс-минус точно так же.
Только там [в США] не просыпались и сразу смотрели, сколько шайб осталось, а за всем следили в прямом эфире.
Вообще хочу сказать, что он большой молодец. Мы все рады за Овечкина. И спасибо, Саша, что не мне ты забросил эту рекордную шайбу«, — сказал голкипер “Рейнджерс” Игорь Шестеркин.
Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом — это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву».