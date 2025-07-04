Максим Сушинский: «У Орлова еще много времени для того, чтобы поиграть в НХЛ. Овечкину 39, но он продолжает тащить за собой команду, что уж про Диму говорить»

Считаю, что у Дмитрия есть еще много времени для того, чтобы поиграть в НХЛ, не только два года. С тем потенциалом, который имеет Орлов, пока рано говорить о том, что он возвращается в КХЛ. А то, что писали о его возвращении в Россию, думаю просто вбросы.