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Максим Сушинский: «У Орлова еще много времени для того, чтобы поиграть в НХЛ. Овечкину 39, но он продолжает тащить за собой команду, что уж про Диму говорить»

— Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе», как считаете, может ли это соглашение стать последним в заокеанской карьере Дмитрия? Если вероятность, что через два года мы увидим Орлова в одном из клубов КХЛ?

Источник: Спортс"

— Не понимаю, зачем Дмитрию через два года ехать в Россию. Думаете, он не сможет найти себе работу в НХЛ и поедет в КХЛ доигрывать?

Считаю, что у Дмитрия есть еще много времени для того, чтобы поиграть в НХЛ, не только два года. С тем потенциалом, который имеет Орлов, пока рано говорить о том, что он возвращается в КХЛ. А то, что писали о его возвращении в Россию, думаю просто вбросы.

— То есть еще несколько лет он в НХЛ в качестве ведущего защитника под первую спецбригаду большинства еще поиграет?

— Сто процентов. Вы его прямо с каким‑то ветераном сравниваете.

— Дмитрий так-то уже не самый молодой хоккеист.

— Овечкину, например 39, но он продолжает играть, тащить за собой команду, что уж про Орлова говорить.

Я хорошо знаю Диму Орлова, он находится в хорошей физической форме. Думаю, возраст особо не скажется, понятно, что тренироваться придется немного больше, но играть ему это не помешает, — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.