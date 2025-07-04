Максим Сушинский: «У Орлова еще много времени для того, чтобы поиграть в НХЛ. Овечкину 39, но он продолжает тащить за собой команду, что уж про Диму говорить»

— Не понимаю, зачем Дмитрию через два года ехать в Россию. Думаете, он не сможет найти себе работу в НХЛ и поедет в КХЛ доигрывать?
Считаю, что у Дмитрия есть еще много времени для того, чтобы поиграть в НХЛ, не только два года. С тем потенциалом, который имеет Орлов, пока рано говорить о том, что он возвращается в КХЛ. А то, что писали о его возвращении в Россию, думаю просто вбросы.
— То есть еще несколько лет он в НХЛ в качестве ведущего защитника под первую спецбригаду большинства еще поиграет?
— Сто процентов. Вы его прямо с каким‑то ветераном сравниваете.
— Дмитрий так-то уже не самый молодой хоккеист.
— Овечкину, например 39, но он продолжает играть, тащить за собой команду, что уж про Орлова говорить.
Я хорошо знаю Диму Орлова, он находится в хорошей физической форме. Думаю, возраст особо не скажется, понятно, что тренироваться придется немного больше, но играть ему это не помешает, — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.