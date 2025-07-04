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Макдэвид — 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов — 2-й, Панарин — 5-й, Бобровский — 6-й, Овечкин — 8-й, Малкин — 19-й (The Athletic)

The Athletic опубликовал топ-20 игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Источник: Спортс"

Список возглавил форвард Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Кирилл Капризов («Миннесота»).

3. Джек Айкел («Вегас»).

4. Кайл Коннор («Виннипег»).

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»).

6. Сергей Бобровский («Флорида»).

7. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»).

8. Александр Овечкин («Вашингтон»).

9. Энтони Столарц («Торонто»).

10. Филип Густавссон («Миннесота»).

11. Анже Копитар («Лос-Анджелес»).

12. Алекс Так («Баффало»).

13. Мартин Нечас («Колорадо»).

14. Джон Карлсон («Вашингтон»).

15. Майк Мэтисон («Монреаль»).

16. Расмус Андерссон («Калгари»).

17.Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»).

18. Ник Шмалц («Юта»).

19. Евгений Малкин («Питтсбург»).

20. Джейк Уолмэн («Эдмонтон»).

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