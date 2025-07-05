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Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без нашего участия. Да, результат необъективен, но медали же вешают на шею уже несколько ЧМ. Надо не запираться в углу и говорить, что

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

"Конечно, Олимпиаду можно назвать легитимной и без нашего участия. Да, результат необъективен, но медали же вешают на шею уже несколько чемпионатов мира, кубок вручают. К сожалению, это так.

Нам надо находить варианты, искать каналы коммуникации. Не запираться в углу и говорить, что все вокруг плохие, а общаться и находить каких-то союзников, людей, которые могут пообщаться, и возвращаться на международную арену.

Понятно, национальная сборная — это одно. Но молодежные и юниорские чемпионаты, я считаю, одно из самых больших разочарований, потому что пацаны многие уже пропустили эти турниры, и у них больше никогда не будет возможности сыграть на них", — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.