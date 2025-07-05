Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без нашего участия. Да, результат необъективен, но медали же вешают на шею уже несколько ЧМ. Надо не запираться в углу и говорить, что

Понятно, национальная сборная — это одно. Но молодежные и юниорские чемпионаты, я считаю, одно из самых больших разочарований, потому что пацаны многие уже пропустили эти турниры, и у них больше никогда не будет возможности сыграть на них", — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.