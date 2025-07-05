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Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг показал хоккейному сообществу в России, что он может быть хорошим менеджером. Если он в “Динамо” привнесет еще и дополнительные деньги, это может быть только плюсом для клуба

Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

Источник: Спортс"

— 44-летний функционер вошел в совет директоров клуба и будет отвечать за молодежное направление, а также привлечение спонсоров. Что вы думаете об этом весьма неожиданном переходе?

— Ротенберг показал всему хоккейному сообществу в России, что он может быть хорошим руководителем. Я имею в виду менеджером, управленцем. Поэтому если, дай бог, он в «Динамо» привнесет еще и дополнительные деньги, то это может быть только плюсом для этого столичного клуба.

Сейчас не совсем простое время, и по трагической судьбе «Витязя» мы видим, что вопрос финансирования выглядит отнюдь не риторическим.

Что же касается его работы с детско-молодежной вертикалью, то давайте не будем бежать впереди паровоза и посмотрим, какие шаги он будет предпринимать в этом направлении.

-​ Болельщики бело-голубых раскололись на два лагеря: одни, которых большинство, считают, его появление не пойдет на пользу клубу, другие — что он вернет динамовскую молодежь на высокие позиции. Вы на чьей стороне?

— Мне здесь тяжело что-то конкретное сказать. Я видел на протяжении нескольких лет, поскольку мой сын занимался в академии «Динамо», когда каждый новый руководитель, приходя в детско-хоккейную школу, всем все радостно рассказывал, как все красиво и замечательно будет. И не всегда происходило так, как обещали.

Могу только подтвердить что два-три последних года у динамовской молодежки небольшой провал, скажем так, был, — сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин.