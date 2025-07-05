Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг показал хоккейному сообществу в России, что он может быть хорошим менеджером. Если он в “Динамо” привнесет еще и дополнительные деньги, это может быть только плюсом для клуба

— Мне здесь тяжело что-то конкретное сказать. Я видел на протяжении нескольких лет, поскольку мой сын занимался в академии «Динамо», когда каждый новый руководитель, приходя в детско-хоккейную школу, всем все радостно рассказывал, как все красиво и замечательно будет. И не всегда происходило так, как обещали.