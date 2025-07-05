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Гребенкин о «Филадельфии»: «Моя роль — третье-четвертое звено. Нужно забирать свое место в составе. Рассчитываю на большее, конечно, но пока это моя точка, к которой я стремлюсь»

В минувшей регулярке нападающий провел 7 матчей в НХЛ за «Торонто». По ходу сезона «Лифс» обменяли Гребенкина в «Филадельфию». Срок действия соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

«Когда обменяли во “Флайерс”, я видел там только Колосова из русских. Я просто поменял для себя обстановку, атмосферу. Я не мог играть по документам в НХЛ, потому что после дедлайн-дня может выступать только пять человек из АХЛ. А когда был дедлайн-день, уже пять человек было поднято. И я по документам не проходил.

Но так бывает. Думаю, это в будущем пойдет и мне на пользу, и команде. Моя роль в команде — третье-четвертое звено. Нужно забирать свое место в составе, работать над этим.

Я рассчитываю, конечно, на большее. Но пока это моя точка, к которой я стремлюсь, чтобы закрепиться в составе и помогать команде «Флайерс» побеждать в каждом матче«, — сказал нападающий системы “Филадельфии” Никита Гребенкин.