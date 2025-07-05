Гребенкин о «Филадельфии»: «Моя роль — третье-четвертое звено. Нужно забирать свое место в составе. Рассчитываю на большее, конечно, но пока это моя точка, к которой я стремлюсь»

«Когда обменяли во “Флайерс”, я видел там только Колосова из русских. Я просто поменял для себя обстановку, атмосферу. Я не мог играть по документам в НХЛ, потому что после дедлайн-дня может выступать только пять человек из АХЛ. А когда был дедлайн-день, уже пять человек было поднято. И я по документам не проходил.