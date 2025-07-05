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Самсонов — 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон — 2-й, Пачиоретти — 5-й, Джефф Скиннер — 6-й (Sportsnet)

Sportsnet составил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. Его возглавил форвард Джек Рословик, выступавший в прошлом сезоне за «Каролину».

Источник: Спортс"

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джек Рословик («Каролина»);

2. Виктор Олофссон («Вегас»);

3. Мэтт Гризлик («Питтсбург»);

4. Илья Самсонов («Вегас»);

5. Макс Пачиоретти («Торонто»);

6. Джефф Скиннер («Эдмонтон»);

7. Люк Канин («Коламбус»);

8. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).

Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.

Макдэвид — 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов — 2-й, Панарин — 5-й, Бобровский — 6-й, Овечкин — 8-й, Малкин — 19-й (The Athletic).