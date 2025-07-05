Самсонов — 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон — 2-й, Пачиоретти — 5-й, Джефф Скиннер — 6-й (Sportsnet)

Полный список выглядит следующим образом:
1. Джек Рословик («Каролина»);
2. Виктор Олофссон («Вегас»);
3. Мэтт Гризлик («Питтсбург»);
4. Илья Самсонов («Вегас»);
5. Макс Пачиоретти («Торонто»);
6. Джефф Скиннер («Эдмонтон»);
7. Люк Канин («Коламбус»);
8. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).
Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.
Макдэвид — 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов — 2-й, Панарин — 5-й, Бобровский — 6-й, Овечкин — 8-й, Малкин — 19-й (The Athletic).