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Гавриков о контракте на 49 млн долларов с «Рейнджерс»: «Отражение всей моей карьеры. Идеальная структура зарплаты, практически полный контроль весь период времени»

Российский защитник подписал соглашение с клубом на 7 лет и 49 миллионов долларов. Из них 35,2 млн он получит в качестве подписных бонусов.

Источник: Спортс"

В течение первых пяти лет действия договора у Гаврикова полный запрет на перемещение (обмен или выставление на драфт отказов) без согласия игрока.

"Очень хорошая структура контракта для меня, практически полный контроль в течение всего периода времени. Идеально сделано, как составлена структура зарплаты.

Для меня этот контракт — показатель работы, пути, который я прошел как спортсмен и человек. Это отражение всей моей карьеры«, — добавил защитник “Рейнджерс” Владислав Гавриков.

Гавриков о причинах ухода из «Лос-Анджелеса»: «Были финансовые разногласия с генменеджером, разные вопросы».