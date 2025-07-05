Гавриков о контракте на 49 млн долларов с «Рейнджерс»: «Отражение всей моей карьеры. Идеальная структура зарплаты, практически полный контроль весь период времени»

В течение первых пяти лет действия договора у Гаврикова полный запрет на перемещение (обмен или выставление на драфт отказов) без согласия игрока.
"Очень хорошая структура контракта для меня, практически полный контроль в течение всего периода времени. Идеально сделано, как составлена структура зарплаты.
Для меня этот контракт — показатель работы, пути, который я прошел как спортсмен и человек. Это отражение всей моей карьеры«, — добавил защитник “Рейнджерс” Владислав Гавриков.
Гавриков о причинах ухода из «Лос-Анджелеса»: «Были финансовые разногласия с генменеджером, разные вопросы».