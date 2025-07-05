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Ковальчук о «Куньлуне» в Петербурге: «Будет полный стадион на топовых матчах, думаю. В Питере хоккей любят, там население больше 5 миллионов»

Ранее стало известно, что китайский клуб, ранее базировавшийся в Мытищах, проведет сезон на «СКА-Арене».

Источник: Спортс"

«Я думаю, сможет ли “Куньлунь” собрать “СКА-Арену”, будет зависеть от менеджмента, от того, как будут работать с болельщиками, какой состав будет в “Куньлуне”, какие задачи будут перед командой.

В Питере хоккей любят, там больше пяти миллионов население. Поэтому я думаю, что на какие-то топовые матчи точно будет собираться полный стадион", — сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.

Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие».