Ковальчук о «Куньлуне» в Петербурге: «Будет полный стадион на топовых матчах, думаю. В Питере хоккей любят, там население больше 5 миллионов»

«Я думаю, сможет ли “Куньлунь” собрать “СКА-Арену”, будет зависеть от менеджмента, от того, как будут работать с болельщиками, какой состав будет в “Куньлуне”, какие задачи будут перед командой.
В Питере хоккей любят, там больше пяти миллионов население. Поэтому я думаю, что на какие-то топовые матчи точно будет собираться полный стадион", — сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.
Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие».