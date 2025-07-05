Куликов о Маршанде во «Флориде»: «Он хотел вписаться. Ему все понравилось — коллектив, игра и атмосфера в команде»

— По Маршанду сложилось впечатление, что он у вас в команде лет 10. Как он так быстро вписался в состав «Флориды»?
— Думаю, он хотел вписаться, поэтому он и вписался. Вот такое мое мнение. Если бы он пришел в команду и у него не было бы желания, или он подумал, что здесь не то, что он ожидал, мне кажется, он не вписался бы в команду, а так ему все понравилось — какой коллектив у нас, как играем, какая атмосфера в команде, поэтому он так и вписался.
— А история с тем, как в него крыс бросали после матчей. Как традиция появилась?
— Это просто журналисты придумали. Не было у нас никакой традиции такой, — сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.
Куликов о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году всем в команде раздали флаги, кроме нас с Бобровским. В этом мы два флага России взяли с собой».