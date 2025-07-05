Куликов о Маршанде во «Флориде»: «Он хотел вписаться. Ему все понравилось — коллектив, игра и атмосфера в команде»

— Думаю, он хотел вписаться, поэтому он и вписался. Вот такое мое мнение. Если бы он пришел в команду и у него не было бы желания, или он подумал, что здесь не то, что он ожидал, мне кажется, он не вписался бы в команду, а так ему все понравилось — какой коллектив у нас, как играем, какая атмосфера в команде, поэтому он так и вписался.