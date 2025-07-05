Игорь Кравчук: «Защитники для российского хоккея — самая дефицитная и проблемная позиция. Их роль в современной игре — огромная, почти как у вратарей»

— Роль защитников в современном хоккее — огромная, почти такая же, как вратарей. В той же НХЛ защитники сегодня на трансферном рынке улетают, как горячие пирожки. А для российского хоккея эта позиция, к сожалению, самая дефицитная и проблемная.