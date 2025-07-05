Игорь Кравчук: «Защитники для российского хоккея — самая дефицитная и проблемная позиция. Их роль в современной игре — огромная, почти как у вратарей»

— Почему?
— Видимо, на определенном этапе были упущены какие-то базовые вещи в подготовке. Что грехи таить, даже на уровне КХЛ у ряда игроков обороны проблемы с катанием спиной вперед.
А современный защитник — челночный защитник, он должен так кататься едва ли не лучше, чем вперед лицом. Ну и так далее, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Гавриков о контракте на 49 млн долларов с «Рейнджерс»: «Отражение всей моей карьеры. Идеальная структура зарплаты, практически полный контроль весь период времени».