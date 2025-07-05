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Игорь Кравчук: «Защитники для российского хоккея — самая дефицитная и проблемная позиция. Их роль в современной игре — огромная, почти как у вратарей»

— Роль защитников в современном хоккее — огромная, почти такая же, как вратарей. В той же НХЛ защитники сегодня на трансферном рынке улетают, как горячие пирожки. А для российского хоккея эта позиция, к сожалению, самая дефицитная и проблемная.

Источник: Спортс"

— Почему?

— Видимо, на определенном этапе были упущены какие-то базовые вещи в подготовке. Что грехи таить, даже на уровне КХЛ у ряда игроков обороны проблемы с катанием спиной вперед.

А современный защитник — челночный защитник, он должен так кататься едва ли не лучше, чем вперед лицом. Ну и так далее, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

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