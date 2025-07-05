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«Вегас» и «Даллас» претендуют на Андерссона. У защитника «Калгари» 31 очко и полезность «минус 38» в прошлом сезоне (The Fourth Period)

Ранее сообщалось, что «Калгари» может обменять 28-летнего защитника, с которым не удается договориться о долгосрочном контракте.

Источник: Спортс"

По информации The Fourth Period, «Старс» и «Голден Найтс» продолжают искать варианты возможной сделки.

У обоих клубов есть сложности с доступными средствами под потолком зарплат, но они готовы освободить место, если обмен станет возможен.

Действующее соглашение Андерссона с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

В прошедшем сезоне защитник набрал 31 (11+20) очко при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Макдэвид — 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов — 2-й, Панарин — 5-й, Бобровский — 6-й, Овечкин — 8-й, Малкин — 19-й (The Athletic).