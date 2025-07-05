«Вегас» и «Даллас» претендуют на Андерссона. У защитника «Калгари» 31 очко и полезность «минус 38» в прошлом сезоне (The Fourth Period)

По информации The Fourth Period, «Старс» и «Голден Найтс» продолжают искать варианты возможной сделки.
У обоих клубов есть сложности с доступными средствами под потолком зарплат, но они готовы освободить место, если обмен станет возможен.
Действующее соглашение Андерссона с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.
В прошедшем сезоне защитник набрал 31 (11+20) очко при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Макдэвид — 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов — 2-й, Панарин — 5-й, Бобровский — 6-й, Овечкин — 8-й, Малкин — 19-й (The Athletic).