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Рябыкин о «Витязе»: «Команда держалась на одном человеке — Медведеве. Мутная история — руководство предоставляло гарантии, почему против них нет санкций от КХЛ?»

Подмосковный клуб был исключен из состава участников лиги из-за финансовых проблем.

Источник: Спортс"

— В наше такое сложное время я не удивлен тому, что случилось с «Витязем». Потому что эта команда держалась на одном человеке — на Александре Ивановиче Медведеве. Вот и все.

-​ Наверное, какое-то сожаление и у вас есть от того, что этой команды, которой вы руководили в сезоне-2023/24, базирующейся в подмосковном регионе, в ближайшие годы точно не будет.

— Конечно, горечь есть от того, что клуб, который существовал столько лет, просто взяли и в одночасье сняли с соревнований. Хотя руководство «Витязя» предоставляло какие-то гарантии в апреле.

Поэтому у меня есть вопрос к КХЛ: почему не принимают санкции против этих руководителей, которые их дали? Мутная какая-то история, да? Надо бы еще разобраться: как вы предоставляете гарантии и спокойно готовитесь к следующему сезону, а в конце мая говорите, что, может быть, сниметесь с соревнований, — это бред!

Надо тогда понимать, кто эти гарантии предоставлял, и с этих гарантов получать деньги, выплачивать долги, платить зарплату.

В «Витязе» же не только хоккеисты играли, правильно? Там массажисты, доктора, обслуживающий персонал, тренеры. Получается, их просто взяли и выкинули на улицу, поставили перед фактом, еще и в долгах оставили.

Вот это крайне печально, — сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

Джереми Руа об уходе «Витязя» из КХЛ: «Нам ничего не говорили до самого конца. Очень грустно, что клуб перестал существовать, для Подмосковья это большая потеря».