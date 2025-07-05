Рябыкин о «Витязе»: «Команда держалась на одном человеке — Медведеве. Мутная история — руководство предоставляло гарантии, почему против них нет санкций от КХЛ?»

Поэтому у меня есть вопрос к КХЛ: почему не принимают санкции против этих руководителей, которые их дали? Мутная какая-то история, да? Надо бы еще разобраться: как вы предоставляете гарантии и спокойно готовитесь к следующему сезону, а в конце мая говорите, что, может быть, сниметесь с соревнований, — это бред!