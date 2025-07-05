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Буцаев о Хартли в «Локомотиве»: «Можно поздравить Боба. У него свое видение и идеи — посмотрим, как он справится»

Ранее появилась информация, что специалист согласовал контракт с ярославским клубом.

Источник: Спортс"

«Здесь просто можно поздравить Боба Хартли с договоренностью о сотрудничестве с “Локомотивом”.

Все комментарии о том, почему именно этот специалист был выбран, какие перспективы и задачи будут у «Локомотива», уже должен дать сам клуб.

Сейчас тяжело ответить на вопрос о том, сможет ли Хартли сохранить систему команды, которая и помогла «Локомотиву» прийти к победе. У человека есть свой характер, свое видение, свои идеи.

Сезон еще не начался, посмотрим, как Боб Хартли справится и какой результат будет у команды", — сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.

У чемпиона КХЛ — новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой.