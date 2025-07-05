Михаил Грушевский: «Овечкин никогда не казался ни скромным и стеснительным, ни наглым и бесцеремонным. В нем с первых шагов ощущалась какая-то внутренняя сила»

"Я тогда шутил, что мое блистательное выступление помогло выиграть у чехов 4:0. Мол, хорошо пошутил. Что касается поколения, в котором были и [Евгений] Малкин, и Овечкин, то они хоть и после советского времени были, но впитали в себя эту эстетику и традиции советского хоккея.