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Михаил Грушевский: «Овечкин никогда не казался ни скромным и стеснительным, ни наглым и бесцеремонным. В нем с первых шагов ощущалась какая-то внутренняя сила»

В 2007 году Грушевский выступал с концертом перед сборной России во время чемпионата мира в Москве.

Источник: Спортс"

"Я тогда шутил, что мое блистательное выступление помогло выиграть у чехов 4:0. Мол, хорошо пошутил. Что касается поколения, в котором были и [Евгений] Малкин, и Овечкин, то они хоть и после советского времени были, но впитали в себя эту эстетику и традиции советского хоккея.

Он [Овечкин] мне никогда не казался ни скромным и стеснительным, ни наглым и бесцеремонным. В нем с его первых шагов ощущалась какая-то внутренняя сила.

Вообще, у ребят потрясающее чувство юмора, они замечательно реагировали на мое выступление. На мой взгляд, такое качество, как чувство юмора, значительно характеризует человека. Я запомнил, что и у главного тренера Вячеслава Быкова, и у звезд той команды была отличная реакция на пародии, анекдоты, импровизации. Они реагировали очень точно и быстро", — сказал артист, шоумен и юморист Михаил Грушевский.