Сергачев рассказал, что Матч года в 2026 году планируется провести не в Москве

«Мы в прошлом году еще говорили, что планируем переезжать в другой город, просто произошел рекорд [Александра] Овечкина, плюс в прошлом году не сделали часть того, что хотели, — сказал он. — В этом уже мы сделали то, что хотим, и дальше уже, надеюсь, поедем по городам. Тоже нужно понимать, что хоккеисты на отдыхе, особенно, игроки НХЛ, которые готовятся к сезону в июле. И я думаю, что мы решил логистические вопросы, подумаем, где лучше сделать матч, и сделаем в другом городе».