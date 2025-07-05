Сергачев рассказал, что Матч года в 2026 году планируется провести не в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Организаторы Матча года в 2026 году могут провести мероприятие не в Москве. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов игры, защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Михаил Сергачев.
«Мы в прошлом году еще говорили, что планируем переезжать в другой город, просто произошел рекорд [Александра] Овечкина, плюс в прошлом году не сделали часть того, что хотели, — сказал он. — В этом уже мы сделали то, что хотим, и дальше уже, надеюсь, поедем по городам. Тоже нужно понимать, что хоккеисты на отдыхе, особенно, игроки НХЛ, которые готовятся к сезону в июле. И я думаю, что мы решил логистические вопросы, подумаем, где лучше сделать матч, и сделаем в другом городе».
Хоккеист прокомментировал ролик, размещенный пресс-службой Матча года, в котором он и другие участники игры ездят в московском метро. «Я и вчера в метро ездил, метро для меня классное место. Я рос в Нижнекамске, где у нас его не было, и я мечтал на нем прокатиться, наверное, лет только в 14 прокатился, и был в восторге. Обожаю метро. Узнают ли в метро? Иногда подходят, но это редкость», — добавил он.
Впервые такой матч состоялся в 2024 году. Благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. Ожидается, что в этом году сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.