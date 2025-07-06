Привалов, Скворцов, Семенцов — в рейтинге драфта НХЛ-2027 от Daily Faceoff. Лэндон Дюпон назван первым номером

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2027 году. В список из 25 хоккеистов вошли 3 россиянина: форварды Назар Привалов (система ЦСКА), Сергей Скворцов (система «Торпедо») и Александр Семенцов («Барри Кольтс»).