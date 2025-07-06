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Привалов, Скворцов, Семенцов — в рейтинге драфта НХЛ-2027 от Daily Faceoff. Лэндон Дюпон назван первым номером

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2027 году. В список из 25 хоккеистов вошли 3 россиянина: форварды Назар Привалов (система ЦСКА), Сергей Скворцов (система «Торпедо») и Александр Семенцов («Барри Кольтс»).

Источник: Спортс"

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2027 году. В список из 25 хоккеистов вошли 3 россиянина: форварды Назар Привалов (система ЦСКА), Сергей Скворцов (система «Торпедо») и Александр Семенцов («Барри Кольтс»).

Полный список выглядит следующим образом:

Лэндон Дюпон, защитник («Эверетт», WHL);

Симон Белогорский, форвард (молодежная сборная Чехии);

Кейден Макгрегор («Питерборо», OHL);

Картер Эслер, вратарь («Спокан»);

Диего Гутьеррес, защитник (USNTDP);

Михал Хартль, форвард («Комета Брно»/ Чехия U‑20);

Джэксон Якобсон, форвард («Брэндон Уит Кингс», WHL);

Алексис Жозеф, форвард («Сент-Джон», QMJHL);

Эли Маккейми, форвард (Victoria Royals, WHL);

Боссе Мейер, форвард («Фрелунда»).

Малик Литильян, защитник («Галифакс Мусхедз», QMJHL);

Чарли Муратa, форвард (Flint Firebirds, OHL);

Джона Нойеншвандер, форвард NL («Биль»);

Рокко Пелоси, форвард (USNTDP);

Назар Привалов, форвард (система ЦСКА);

Лука Сантала, форвард (Финляндия U‑18);

Джеймс Скэнтлибери, форвард, («Чикаго Стил», USHL);

Сергей Скворцов, форвард (система «Торпедо»);

Милан Сундстрем, форвард (МОДО);

Кэмрин Уоррен, форварл (North Bay Battalion, OHL).

Тревор Дэйли-младший, форвард (USNTDP);

Нолан Фитцхенри форвард (USNTDP);

Оливер Озоганьи, форвард («Трай-Сити», USHL);

Александр Семенцов, форвард («Барри Кольтс»);

Яакко Вичиск, форвард («Гелф Шторм», OHL).