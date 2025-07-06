Привалов, Скворцов, Семенцов — в рейтинге драфта НХЛ-2027 от Daily Faceoff. Лэндон Дюпон назван первым номером

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2027 году. В список из 25 хоккеистов вошли 3 россиянина: форварды Назар Привалов (система ЦСКА), Сергей Скворцов (система «Торпедо») и Александр Семенцов («Барри Кольтс»).
Полный список выглядит следующим образом:
Лэндон Дюпон, защитник («Эверетт», WHL);
Симон Белогорский, форвард (молодежная сборная Чехии);
Кейден Макгрегор («Питерборо», OHL);
Картер Эслер, вратарь («Спокан»);
Диего Гутьеррес, защитник (USNTDP);
Михал Хартль, форвард («Комета Брно»/ Чехия U‑20);
Джэксон Якобсон, форвард («Брэндон Уит Кингс», WHL);
Алексис Жозеф, форвард («Сент-Джон», QMJHL);
Эли Маккейми, форвард (Victoria Royals, WHL);
Боссе Мейер, форвард («Фрелунда»).
Малик Литильян, защитник («Галифакс Мусхедз», QMJHL);
Чарли Муратa, форвард (Flint Firebirds, OHL);
Джона Нойеншвандер, форвард NL («Биль»);
Рокко Пелоси, форвард (USNTDP);
Назар Привалов, форвард (система ЦСКА);
Лука Сантала, форвард (Финляндия U‑18);
Джеймс Скэнтлибери, форвард, («Чикаго Стил», USHL);
Сергей Скворцов, форвард (система «Торпедо»);
Милан Сундстрем, форвард (МОДО);
Кэмрин Уоррен, форварл (North Bay Battalion, OHL).
Тревор Дэйли-младший, форвард (USNTDP);
Нолан Фитцхенри форвард (USNTDP);
Оливер Озоганьи, форвард («Трай-Сити», USHL);
Александр Семенцов, форвард («Барри Кольтс»);
Яакко Вичиск, форвард («Гелф Шторм», OHL).