Максим Третьяк о деде: «Для меня он просто дедушка, редко вспоминаю, что он великий. Он шутит: “Знаешь, почему у нападающих зубов нет, а у тебя целые? Ты вратарем стал, в маске играл&rdquo

Конечно, я этим горжусь. Безумно горжусь. И дочку свою воспитываю так же. Чтобы она знала, кто ее родственник, но, в первую очередь, это дедушка и прадедушка для нее и для меня. Это какие-то более человечные моменты, — сказал вратарь «Лады» Максим Третьяк.