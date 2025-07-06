Сергачев о «Матче года»: «Продали 7 тысяч билетов за 15 минут. Панарин первым проводил такую игру, сказал: “Позвони Овечкину, сделаем вместе”. Спросил у Александра, он за секунду согласился»

Артемий проводил более камерный матч — для себя, собрать деньги на благотворительность. Я предложил сделать большой матч, но мы поняли, что без помощи Александра не сделать такое. Позвонил Александру, он за секунду согласился. Я новичок в организаторском деле, сильно переживаю за все процессы, начиная с воды, которую поставим в раздевалку, заканчивая автограф-сессией, которую никак не получается организовать. Хоккей проще, там все знаешь, организаторство намного сложнее«, — сказал защитник “Юты” Михаил Сергачев.