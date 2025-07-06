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Элерс о переходе в «Каролину»: «Любой игрок всегда способен на что-то большее. Другой стиль игры и другая культура сделают меня лучше, надеюсь»

29-летний форвард подписал контракт с «Харрикейнс» на 6 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов в качестве свободного агента.

Источник: Спортс"

Датчанин впервые за карьеру в НХЛ сменил команду. До этого он выступал за «Виннипег» и набрал 520 (225+295) очков в 674 играх в регулярных чемпионатах.

"Я думаю, что каждый игрок всегда способен на что-то большее. Надеюсь, что другой стиль игры и другая культура сделают меня лучше.

Думаю, что я смог бы добиться этого и в «Виннипеге» в каком-то смысле. Но было ощущение, что нужно выйти на рынок, посмотреть варианты и бросить себе вызов. Считаю, что я способен стать лучше как игрок и как личность. Не терпится посмотреть, что из этого получится.

Я объяснил «Джетс», почему принял такое решение. Они отнеслись к моему выбору с уважением и были рады за меня. Я был там 10 лет, поэтому уход стал эмоциональным моментом. Я полюбил клуб и всегда буду держать этот город близко к сердцу. Никогда не забуду многих людей, с кем я там встретился", — сказал Элерс.