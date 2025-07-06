Элерс о переходе в «Каролину»: «Любой игрок всегда способен на что-то большее. Другой стиль игры и другая культура сделают меня лучше, надеюсь»

Я объяснил «Джетс», почему принял такое решение. Они отнеслись к моему выбору с уважением и были рады за меня. Я был там 10 лет, поэтому уход стал эмоциональным моментом. Я полюбил клуб и всегда буду держать этот город близко к сердцу. Никогда не забуду многих людей, с кем я там встретился", — сказал Элерс.