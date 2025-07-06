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Пашков о КХЛ: «Я против иностранных тренеров. Пресса у нас возится с этими Хартли, Гру и Буше, а последние два Кубка Гагарина выиграли Разин и Никитин. При этом Боба уважаю»

— Как восприняли новость о возвращении в КХЛ Боба Хартли — в «Локомотив»?

— С юмором. Этой традиции — столетия, иностранцам у нас — щадящие условия и почет, своих специалистов не ценим. И такое не только в хоккее, но и в спорте в целом, да и в общественной жизни.

Вот и пресса у нас любит возиться с этими Хартли, Гру и Буше, все они постоянно в заголовках. При этом забывается, что последние два Кубка Гагарина выиграли два российских тренера — Разин и Никитин. И не с самыми сильными составами.

Поэтому меня не радует, что в нашем хоккее маятник вдруг качнулся в сторону иностранных тренеров. Это отбрасывает нашу хоккейную школу назад — и прежде всего тренерскую школу.

— Хартли, говорят, мог оказаться и в «Куньлуне».

— Я противник иностранных тренеров. Тем более в Ярославле, где отличная школа и традиции делать ставку именно на российский хоккей.

При этом для Хартли готов сделать какое-то исключение. Отношусь к нему с уважением, это крепкий тренер, который в отличие от Буше и тем более Гру многое доказал и в НХЛ, выигрывал там трофеи.

С этой точки зрения интересно назначение Хартли именно в «Локомотив». Там сильное руководство, которое очень внимательно следит за своими тренерами и не всегда дает им свободу. Будет любопытно посмотреть, удастся ли Хартли разграничить свою территорию — как в свое время произошло в «Авангарде», — сказал олимпийский чемпион.