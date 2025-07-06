Пашков о КХЛ: «Я против иностранных тренеров. Пресса у нас возится с этими Хартли, Гру и Буше, а последние два Кубка Гагарина выиграли Разин и Никитин. При этом Боба уважаю»

С этой точки зрения интересно назначение Хартли именно в «Локомотив». Там сильное руководство, которое очень внимательно следит за своими тренерами и не всегда дает им свободу. Будет любопытно посмотреть, удастся ли Хартли разграничить свою территорию — как в свое время произошло в «Авангарде», — сказал олимпийский чемпион.