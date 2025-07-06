Кравчук о Романове: «8-летний контракт с “Айлендерс” — просто блокбастер. Обмен туда пошел Александру на пользу, он один из лидеров команды»

— Его восьмилетний контракт с «Айлендерс» — просто блокбастер. «Айлендерс» выбрали стабильность — молодой защитник с ней согласился и ее принял.
Следил за Романовым еще в Монреале, который его драфтовал. В «Канадиенс» у Александра не все получилось, но это неудивительно, из защитников только Андрей Марков прошел проверку этим крайне специфическим клубом.
Обмен в «Айлендерс» пошел Романову на пользу. Сегодня он — один из лидеров команды, его пара с Деанджело играла чуть ли не по 25 минут и все цементировала. Как итог — контракт жизни.
— В России принято недооценивать «Айлендерс».
— Совершенно верно. Между тем это клуб из исторического нью-йорского региона, с новой ареной, с великолепной базой болельщиков. Очень удобная логистика. Решение игрока абсолютно понятно, — сказал двукратный олимпийский чемпион.