Ковальчук о Макдэвиде: «Коннор — лицо НХЛ. Если он уйдет из “Эдмонтона”, это будет сопоставимо с обменом Гретцки в 1988 году»

У них отличная команда. Леон Драйзайтль может взять на себя ведущую роль, когда это необходимо. У них есть прочный костяк. Я думаю, что руководство внесет несколько изменений в состав. Может быть, займется вратарями. Но в следующем году они снова будут претендентами на Кубок Стэнли", — считает бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.