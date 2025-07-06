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Ковальчук о Макдэвиде: «Коннор — лицо НХЛ. Если он уйдет из “Эдмонтона”, это будет сопоставимо с обменом Гретцки в 1988 году»

С 1 июля 28-летний капитан «Ойлерс» получил право подписать новый контракт с клубом. Его действующее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.

Летом 2026 года канадец может стать неограниченно свободным агентом.

«Я думаю, что это больше, чем просто ситуация Макдэвида или “Эдмонтона”. Коннор — лицо НХЛ. Если он уйдет, это будет сопоставимо с обменом Гретцки из “Ойлерс” в 1988 году.

Он был так близок к победе в Кубке Стэнли. В прошлом году они проигрывали в серии со счетом 0−3 и отыгрались. Потом проиграли седьмой матч — 1:2. Но до второго гола «Флориды» у «Эдмонтона» был отличный шанс выйти вперед. Вот насколько тонкой была грань.

У них отличная команда. Леон Драйзайтль может взять на себя ведущую роль, когда это необходимо. У них есть прочный костяк. Я думаю, что руководство внесет несколько изменений в состав. Может быть, займется вратарями. Но в следующем году они снова будут претендентами на Кубок Стэнли", — считает бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.