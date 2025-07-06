Шумаков не намерен завершать карьеру после пропуска прошлого сезона: «Хочется еще поиграть. В данный момент с агентом изучаем варианты»

— Так получилось, что я остался без команды. Нужно было тренироваться, держать себя в форме. Мне позвонил Иван Анатольевич Савин, генеральный директор «Трактора», предложил поиграть за команду 3×3. Я согласился, — сказал экс-форвард клубов КХЛ.