Шумаков не намерен завершать карьеру после пропуска прошлого сезона: «Хочется еще поиграть. В данный момент с агентом изучаем варианты»

— Главный вопрос, связанный с вашим будущим: готовы ли вы продолжать профессиональную карьеру после чемпионата 3×3?
— Конечно, готов. В данный момент с агентом изучаем варианты. Заканчивать с хоккеем не планирую, хочется еще поиграть.
— Как после чемпионата 3×3 не снизить к себе требования?
— В этой лиге неплохой уровень. Парни тренируются круглый год. Не скажу, что в чемпионате 3×3 играть сильно легче, чем 5×5.
— Как и при каких обстоятельствах открыли мир хоккея 3×3?
— Так получилось, что я остался без команды. Нужно было тренироваться, держать себя в форме. Мне позвонил Иван Анатольевич Савин, генеральный директор «Трактора», предложил поиграть за команду 3×3. Я согласился, — сказал экс-форвард клубов КХЛ.