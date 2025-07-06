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Шумаков не намерен завершать карьеру после пропуска прошлого сезона: «Хочется еще поиграть. В данный момент с агентом изучаем варианты»

Последним клубом 32-летнего нападающего была «Лада» в сезоне-2023/24 — 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 27 (15+12) очков.

— Главный вопрос, связанный с вашим будущим: готовы ли вы продолжать профессиональную карьеру после чемпионата 3×3?

— Конечно, готов. В данный момент с агентом изучаем варианты. Заканчивать с хоккеем не планирую, хочется еще поиграть.

— Как после чемпионата 3×3 не снизить к себе требования?

— В этой лиге неплохой уровень. Парни тренируются круглый год. Не скажу, что в чемпионате 3×3 играть сильно легче, чем 5×5.

— Как и при каких обстоятельствах открыли мир хоккея 3×3?

— Так получилось, что я остался без команды. Нужно было тренироваться, держать себя в форме. Мне позвонил Иван Анатольевич Савин, генеральный директор «Трактора», предложил поиграть за команду 3×3. Я согласился, — сказал экс-форвард клубов КХЛ.