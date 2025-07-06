Пашков о Ротенберге в «Динамо»: «Нет смысла спорить с тем, что он сильный менеджер с большими возможностями и опытом. Его появление усиливает клуб»

— Для меня этот переход стал неожиданным, все-таки Ротенберг всегда ассоциировался именно со СКА. Масла в огонь подлили журналисты, их эта перестановка взбудоражила, о «Динамо» начали очень много писать. Отлично!
Как воспринял данный переход? Можно долго спорить о хоккейных результатах СКА при Ротенберге, но нет смысла спорить с тем, что он сильный менеджер с большими возможностями и опытом. Его появление в «Динамо» усиливает наш клуб.
Теперь самое главное — правильно организовать все внутренние процессы в «Динамо», использовать новые козыри.
— Как оцените селекцию «Динамо»?
— Пока в ней в основном легионеры, по некоторым остаются вопросы. Сейчас для нас самое главное — подтянуть и стабилизировать российский костяк, молодежь. Вот где простор для работы, — считает олимпийский чемпион.