Защитник «Стальных Лисов» Артем Гончар: «Всегда нравилась игра дяди Сережи, в хоккее мало таких игроков. Мы разбираем мои ошибки, он помогает мне становиться сильнее»

— Летом 2017 года, когда дядя и Евгений Малкин после победы в плей-офф НХЛ привезли Кубок Стэнли в Москву. В тот день мы всей семьей посидели с трофеем в ресторане. Только повзрослев, я понял, насколько это было ценное событие, и какой тяжелый путь надо преодолеть. В тот день я познакомился с Малкиным, но для меня он тогда был просто друг дяди Сережи. Сейчас очень хотел бы более подробно с ним пообщаться. Евгений — отличный игрок с большим опытом, к которому всегда найдутся вопросы.