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Тренер «Флориды» Иванов об Овечкине: «Великий игрок, голеадор. Чувство гола у него номер один в НХЛ: как выбрать позицию, подстроиться под бросок»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

— Насколько вас впечатлило то, что Овечкин сделал в минувшем сезоне?

— Саша — великий игрок. Впечатлило больше болельщиков, а для меня это был естественный момент. Овечкин — голеадор, и чувство гола у него номер один в лиге. Как выбрать позицию, как подстроиться под бросок, как бросить — этого у него не отнять.

Я был уверен, что он побьет этот рекорд. В следующем году я думаю, что он забьет еще больше. Поэтому только рад за него и его семью. Радует, что именно наш русский игрок добился этого.

— Говорят, что у Овечкина специфическое катание. Как профессионал как вы его оцените?

— У каждого игрока свое специфическое катание, и у каждого есть определенные стороны — и хорошие, и не очень. Саня за счет толчка может увеличить скорость в разы.

Есть игроки, которые работают хорошо в углах. У каждого есть стороны, которые дают возможность получать преимущество, — сказал тренер «Флориды» Максим Иванов.