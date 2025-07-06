«Эдмонтон» опросил игроков без запрета на обмен. Нерс отказался уходить, Арвидссон согласился и был обменян в «Бостон» (Эллиотт Фридман)

«Думаю, в “Эдмонтоне” просто обратились ко всем игрокам, у которых в контрактах не было запрета на обмен и которых потенциально хотели бы обменять. У игроков спросили: “Кто из вас готов рассмотреть переход в другую команду?”.
Виктор Арвидссон дал согласие — и его обменяли [в «Бостон»]. Но, например, Дарнелл Нерс, как я понимаю, не хочет никуда уходить. Адам Хенрик — тоже, я не уверен, что он заинтересован в обмене.
Вот так все и сложилось. Игроки дали понять, что им нравится быть частью команды, которая способна бороться за Кубок. И они решили остаться — это их право", — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.