Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер»

«Евгений отлично бы подошел. Он сам хочет играть в “Монреале”, но там просто нет для него места. Не думаю, что у него появится такой шанс. Я говорил с руководством клуба, и они с уважением относятся к Евгению. Объяснили мне свою позицию — и это вполне нормально.