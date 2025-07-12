Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер»

На этой неделе журналист RG Марко д’Амик сообщил, что «Канадиенс» заинтересованы в подписании Евгения Кузнецова.
«Евгений отлично бы подошел. Он сам хочет играть в “Монреале”, но там просто нет для него места. Не думаю, что у него появится такой шанс. Я говорил с руководством клуба, и они с уважением относятся к Евгению. Объяснили мне свою позицию — и это вполне нормально.
Мысль о возвращении в НХЛ его очень воодушевляет. Сейчас он еще более мотивирован. [В СКА] он сыграл, по сути, только 60−65% матчей, потому что тренер [Роман Ротенберг] так решал. В России совсем другое восприятие хоккея. Евгений ведь давно не играл в КХЛ.
[В СКА] он хотел играть в одной тройке с Демидовым. На мой взгляд, Кузя провел отличный сезон, даже несмотря на то, что ему не всегда давали играть", — сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.